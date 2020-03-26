РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Жители подмосковных Люберец до 1 марта 2021 года могут оформить дом с минимальным количеством документов в рамках «дачной амнистии», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«До 1 марта 2021 года действует «дачная амнистия». Благодаря ей жители Люберец могут быстро и с минимальным количеством документов оформить в собственность садовый или жилой дом», - говорится в сообщении.

Для регистрации домов в СНТ достаточно свидетельства о праве собственности на землю и технического плана. Для регистрации на землях под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство нужно получить в муниципальном образовании уведомления о начале строительства и его завершении.

«Вас всегда проконсультируют специалисты администрации Люберец или Московского областного БТИ. В Подмосковье насчитывается 62 точки приема МОБТИ и 42 консультационных центра МОБТИ при МФЦ», - отмечается в материале.

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» и порядке регистрации прав можно на сайте: https://mio.mosreg.ru/ или телефону Московского областного БТИ: 8(498)568-88-88.