РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Дорожники в текущем году построят 11,6 километра новых тротуаров на региональных дорогах на территории Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске в текущем году будет построено 11,6 километров новых тротуаров на различных региональных дорогах, перечень довольно большой. Так, тротуар длиной более 1 километра появится на улице Ленинградской, по Красногвардейскому бульвару – 2 километра, по проспекту Ленина – 1,6 километра, в микрорайоне Климовск по улице Победы – 2,5 километра и так далее», – сказал начальник РУАД №4 ГБУ Московской области «Мосавтодор» Игорь Мясоедов.

В нынешнем году ГБУ «Мосавтодор» планирует провести на дорогах округа ремонтные работы объемом на 40% больше, чем в предыдущие годы. Тем не менее, глава Подольска Николай Пестов обратил внимание на необходимость ускорения работ на участке дороги от Дубровиц к ДЮОЦ «Мечта».

«На текущей неделе будет проведено совещание в «Мосавтодоре», где будет обсуждаться вопрос по включению этого участка региональной дороги в дополнительную программу ремонта. Фактически там требуется капитальный ремонт. Это важный участок и одновременно сложный, где необходимо уширение проезжей части. Постараемся этот вопрос решить», – добавил Мясоедов.

Помимо этого, в текущем году на региональных дорогах в округе будет установлено дополнительное уличное освещение общей протяженностью 20 километров.