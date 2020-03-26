РИАМО - 26 мар. У московского пенсионера со счета в банке пропало 600 тысяч рублей, кража произошла в прошлом году, однако в полицию он обратился только в марте, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«Установлено, что в период с 6 мая 2019 года до 28 мая 2019 года неизвестный посредством мобильного приложения с банковского счета, открытого пенсионером, совершил кражу принадлежащих ему 600 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Потерпевший заявил о краже 19 марта, ранее он не обращался в полицию.

Следствие возбудило уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».