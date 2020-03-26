РИАМО - 26 мар. Президент РФ Владимир Путин призвал ужесточить наказание за производство и распространение контрафактных лекарств, сообщает Газета.ru.

Глава государства считает, что в период карантина из-за коронавируса необходимо разрешить покупку лекарств через интернет. При этом наказание за контрафактные медикаменты необходимо ужесточить.

«Соответствующая структура правительства с очень большим подозрением отнеслась к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов онлайн», - отметил Путин.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 480 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев.

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