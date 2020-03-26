РИАМО - 26 мар. В столичном районе Северное Медведково в квартире нашли мужчину с ножевым ранением в области груди, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«25 марта в 04:36 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: город Москва, проспект Шокальского, 34», — сказал собеседник агентства.

С ножевым ранением обнаружили неработающего мужчину 1977 года рождения.

По обстоятельствам дела проводится проверка.