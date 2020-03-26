РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске провели конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на ремонт 55 километров региональных дорог, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В администрации округа 25 марта провели оперативное совещание по вопросу ремонта региональных дорог. По словам начальника РУАД №4 ГБУ Московской области «Мосавтодор» Игоря Мясоедова, в округе 302 километра местных дорог находятся на балансе данного учреждения.

«Уже проведены конкурсные процедуры, и в течение ближайших нескольких дней будут заключены государственные контракты на ремонт 55 километров. Это практически 20% площади дорог, находящихся на балансе учреждения. Причем в план ремонта включены тротуары и бортовые камни. Ремонт запланирован на Старосимферопольском шоссе – от Южного обхода до трассы А-107, на улицах Большая Серпуховская, проспект Ленина, Ленинградская, 43-й Армии и других», – сказал Мясоедов.

В микрорайоне Климовск дороги будут отремонтированы на улицах Индустриальная, Школьная, Ихтиманская, Вокзальная.

«В соответствии с графиком производства работ ремонт указанных автодорог запланирован с 10 мая по 30 августа», – заключается в материале.