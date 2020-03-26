РИАМО – 26 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока в Кремле нет решений о продлении предстоящей нерабочей недели, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Решений о продлении предстоящей нерабочей недели пока не принималось, так как оснований для этого нет», – пояснил Песков.

Накануне президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам объявил о том, что следующая неделя в стране будет считаться нерабочей. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения Covid-19. В РФ выявлено 840 случаев заболевания коронавирусом.

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