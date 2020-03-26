Неделя с 28 марта по 5 апреля по решению президента России будет нерабочей для борьбы с коронавирусом. В этот период москвичей просят оставаться дома, но это не повод совсем оказаться от развлечений. Хотя из-за пандемии коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, клубы, фитнес- и детские центры, также не будут работать крупнейшие столичные парки и рестораны, зато многие театры, музеи и выставки перешил в онлайн-режим на время карантина. Самые интересные онлайн-мероприятия ближайших выходных собрала обозреватель РИАМО.

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Онлайн-беседы Музея Москвы

Где: онлайн через сервис Zoom, по регистрации на Timepad

Когда: по вторникам и четвергам

Лекторий Музея Москвы с 19 марта по вторникам и четвергам запустил серию онлайн-бесед о городе в новых условиях и предлагает поговорить о том, как чрезвычайные ситуации меняют городскую среду. Каждую неделю специалисты разных сфер – экономисты, культурологи, социологи, антропологи, историки и искусствоведы – в прямом эфире будут обсуждать эпидемии, пожары, стихийные бедствия и другие ЧС. Они расскажут, как эпидемии не только уносили множество жизней, но и становились толчком для многих инициатив, популяризации гигиены, развития науки и городов. Так, 26 марта можно послушать дискуссию о том, как будут развиваться онлайн- и офлайн-сообщества и интернет-среда, как изменится культура потребления досуга в целом, и как будет себя чувствовать человек в городе.

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«Arena Moscow Night. НАШ ДЖАЗ»

Где: на сайтах «Культура.рф», arenamoscownight.ru, в «Одноклассниках»

Когда: 27 марта

Послушать джаз онлайн можно будет в рамках конкурса «Arena Moscow Night. НАШ ДЖАЗ», который стартует 27 марта. В нем примут участие джазовые коллективы в составе двух и более музыкантов. Каждый месяц в течение полугода за право выйти в полуфинал будут бороться три коллектива. В полуфинале и финале участники выступят вместе с известными джазовыми исполнителями. Итогом проекта станет гала-концерт победителей и джазовых звезд. За каждым из этапов можно следить виртуально - концерты будут транслироваться на портале «Культура.рф», в сети «Одноклассники» и на сайте проекта Arena Moscow Night.

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Антистресс в MusicZen

Где: мобильное приложение MusicZen

Когда: до конца мая

Разработчик и издатель мобильных игр и развлекательных приложений Gismart на время пандемии коронавируса предлагает бесплатно пользователям контентом приложения MusicZen. Приложение включает в себя более 50 аудиокниг, 120 медитаций и расслабляющих видео, 20 плейлистов релакс-музыки, упражнения для дыхательной гимнастики, игры для релаксации и другой функционал. Music Zen персонализирует контент и ежедневно отправляет пользователю подборку для гармонизации эмоционального состояния в зависимости от настроения и типа восприятия.

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День театра в Малом театре

PR-агентство Бедуш & Маренникова

Где: страница Малого театра в Facebook

Когда: 27марта

Малый театр отметит День театра 27 марта онлайн. В пятницу в 19:00 на официальной странице театра в Facebook состоится трансляция спектакля с Ириной Муравьевой «Всегда зовите Долли!» по пьесе Торнтона Уайлдера «Осторожно, сваха!». Это одна из самых популярных постановок театра от режиссера Владимира Иванова. Это яркий, наполненный остроумными шутками, зажигательной музыкой и танцами спектакль. Хотя Малый театр на время пандемии приостановил показы спектаклей, зрители могут подписаться на канал театра в Youtube, где уже сейчас можно найти записи спектаклей «Дядя Ваня», «Горе от ума» и «Филумена Мартурано». Кроме того, Малый театр готовит виртуальную экскурсию по театру и мемориальной квартире Сумбатова-Южина, видео с читок пьес и лекцию про музейные фонды, которые скоро также появятся на Youtube.

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День театра в Доме актера

Дмитрий Преображенский

Фото в аттаче к письму (Дмитрий Преображенский)

Где: трансляция на YouTube-канале Михаила Ширвиндта

Когда: 27 марта

День театра 27 марта отметят и в Дома актера. В этот день на сцену выйдут известные артисты, музыканты и певцы, которые примут участие в специальном праздничном марафоне, посвященном Дню театра. Зрители смогут увидеть онлайн Александра Ширвиндта, Леонида Ярмольника, Дениса Мацуева, Юрия Стоянова, Константина Райкина, Евгения Маргулиса, Нонну Гришаеву, Александра Олешко, Алексея Кортнева и многих других. Также в мероприятии примут участие Молодежная студия Большого театра под руководством Дмитрия Вдовина, проект актеров театра «Ленком» «Заячий стон», Мастерская театральных ремесел Андрея Щукина, Алексей Золотовицкий и группа Fire granny. Начало трансляции в 19:00.

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Проект «Природа на удаленке»

Где: сайт ГПБУ «Мосприрода»

Когда: на все время пандемии

Мосприрода запускает новый проект «Природа на удаленке». На официальной странице учреждения в соцсетях уже можно увидеть игры, викторины, тесты, мастер-классы, кроссворды, квизы и даже виртуальные прогулки по экоцентрам и природным паркам Москвы, которые можно найти под хештегом #Природа_на_удаленке. Здесь можно узнать интересные факты о животном и растительном мире.

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«Москино Ядома»

Где: на сайте «Москино» и в соцсетях сети кинотеатров

Когда: с 17марта

Сеть «Москино» с 17 марта тоже приостановила работу кинотеаторов и перешла в онлайн. В рамках проекта «Москино» в Instagram актеры, режиссеры и кинокритики каждый день советуют, какие фильмы можно посмотреть дома в онлайн-кинотеатрах бесплатно и легально. Например, искусствовед Карина Караева предлагает онлайн-подборку советского кино в жанре производственной драмы. Все подборки можно смотреть на сайте.

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