РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Порядка 60% всех глянцевых журналов в стране производят в подмосковном Красногорске, сообщил генеральный директор Первого полиграфического комбината Евгений Кукарин.

Полиграфическое предприятие в четверг с рабочим визитом посетили первый замглавы администрации городского округа Ирина Цеплинская, начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего предпринимательства Борис Голубев, президент Красногорской торгово-промышленной палаты Денис Французов.

«Предприятие существует уже более 15 лет. Мы выпускаем более 60% всех глянцевых журналов. В последнее время «дозагружаемся» ритейлом по мере поступления заказов. Оборот предприятия – более 2 миллиардов рублей за год», - сообщил Кукарин.

Он добавил, что на полиграфкомбинате круглосуточно, в три смены, трудятся около 400 человек. На удаленную работу отправились 11 сотрудников. Еще 17 в настоящий момент находятся в отпуске и 13 – на больничных. При этом, по словам генерального директора, предприятие является полностью автономным – с собственными газопроводами, электросетями и водоснабжением.

«Мы разрабатываем графики, которые позволят сохранить рабочие места в связи с падением загрузки. Есть вероятность снижения заработной платы. Перед нами стоит задача сохранить рабочие места, а самое главное – квалифицированные кадры», - подчеркнул Кукарин.

По словам Цеплинской, во время визитов на предприятия в период эпидемии коронавируса представители администрации особое внимание уделяют работе в сложившихся из-за эпидемии коронавируса особых экономических условиях, а также теме дезинфекции и предупреждения распространения инфекции.

«Все наши работодатели подошли к ситуации очень ответственно. На полиграфическом комбинате мы видим, что практически весь административный персонал переведен на удаленный режим работы. Мы прошли по цехам – все находятся в масках, в перчатках, соблюдаются все нормы, которые предписаны и санитарным врачом, и Роспотребнадзором», - сказала Цеплинская.