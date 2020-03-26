РИАМО - 26 мар. Московский государственный университет представит цикл лекций выдающихся ученых, которые будут транслироваться на сайте вуза со следующей недели, сообщил журналистам в четверг ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

«Мы хотели в это время создать проект позиционирования университета как экспертного центра по актуальным вопросам общества. <…> Начиная со следующей недели выдающиеся ученые в онлайн-формате будут вести эти дискуссии. Все видеозаписи будут транслироваться на сайте московского университета», - рассказал Садовничий

По его словам, лекции коснуться самого широкого спектра актуальных на сегодняшний день тенденций и исследований. Участники дискуссий обсудят медико-биологические направления науки, вопросы экономики, образования, социально-гуманитарную сферу и другие темы.

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