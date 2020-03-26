РИАМО – 26 мар. Общение сотрудников ГИБДД с российскими водителями будут сильно ограничены благодаря новому комплексу мер по профилактике распространения коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — говорится в материале.

Кроме того, Госавтоинспекция будет работать исключительно по предварительной записи на портале госуслуг, а количество водителей в группе, желающих одновременно сдать экзамены в автошколе, будет ограничено.

Также все помещения ведомства будут дезинфицировать один раз в два часа.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев заражения.

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