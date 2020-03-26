РИАМО – 26 мар. Следственный комитет России создал рабочую группу, которая будет бороться с распространением ложной информации о коронавирусе в интернете и мессенджерах, сообщает Газета.ru.

«Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям», — говорится в сообщении.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 480 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>