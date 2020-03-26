РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мар. Три семьи в подмосковных Котельниках сняли с профилактического учета по делам несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоялось плановое заседание. Административные материалы рассмотрели как очно, так и по видеосвязи.

«Заслушано 13 материалов, из которых семь административных в отношении родителей или законных представителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, один материал за незаконную предпринимательскую деятельность. Комиссией приняты процессуальные решения. В отношении двух семей вынесены постановления о направлении исковых заявлений на ограничения родительских прав, три семьи сняты с индивидуального межведомственного профилактического учета», - говорится в сообщении.