РИАМО-26 мар. Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящая нерабочая неделя не будет компенсирована россиянам за счет нерабочих дней в мае, она станет дополнительной неделей в графике отдыха, сообщает Газета.ru.

«Нет, это дополнительная неделя. Органы государственной власти продолжат свою работу, будут работать продуктовые магазины и аптеки», – отметил Песков.

Он пообещал также уточнить, получат ли люди, которые работают на «удаленке», оплату в двойном размере за работу в выходную неделю.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос, эти детали будут еще дорабатываться», – добавил Песков.

Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. Он пояснил, что такие меры необходимы с целью снизить скорость распространения эпидемии Covid-19 в стране.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 480 тысяч заболевших, более 115 тысяч выздоровело, более 21 тысячи человек скончались. В России по последним данным выявлено 840 инфицированных.

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