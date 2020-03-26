РИАМО - 26 мар. В клинике на Хорошевском шоссе произошел хлопок в медицинском оборудовании с последующим возгоранием, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По адресу: Хорошевское шоссе, дом 43Г в подвале здания находится медицинская клиника. Там произошел хлопок в медицинском оборудовании с последующим возгоранием», – сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на площади 0,5 квадратных метра. Люди покинули здание до прибытия спасательно-пожарных подразделений. Пострадавших в результате инцидента нет.