РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске с 27 марта по 4 мая пройдут общественные обсуждения проекта планировки территории под трассу сетей канализации для обеспечения водоотведения очищенных хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод вблизи деревни Алтухово, сообщается на сайте администрации округа.

«На общественные обсуждения представляется проект планировки территории под трассу сетей канализации для обеспечения водоотведения очищенных хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод в Подольске вблизи деревни Алтухово. Срок проведения общественных обсуждений - с 27 марта по 4 мая. Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в администрации города на улице Кирова, 4, у кабинета №311», - говорится в сообщении.

Экспозиция открыта с 27 марта по 4 мая с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней). 24 апреля в 15:00 на выставке проведут консультации по теме общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 27 марта по 4 мая.

Предложения можно внести в виде записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях в период работы экспозиции; личного обращения в уполномоченный орган или через официальный сайт http://подольск-администрация.рф/; портала государственных и муниципальных услуг Московской области; почтового отправления.

Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте администрации Подольска в разделе «Документы», подраздел «Публичные слушания» и на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа в разделе «Деятельность», подраздел «Архитектура и Градостроительство», подраздел «Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности». Телефон для справок: 8(496)755-57-39.