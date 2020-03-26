РИАМО - 26 мар. Московский государственный университет не намерен переносить время сдачи экзаменов из-за ситуации с коронавирусом, вместо этого сессию планируют провести в онлайн-формате, сообщил журналистам в четверг ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

«Мы ставим задачу все (проведение экзаменов и защиту дипломных работ – ред.) провести в срок. И сессию, и выпуск. Думаем сейчас, как и все университеты, когда можно дистанционно провести заключительные этапы, какие-то зачеты и даже экзамены, мы это сделаем. <…> Конечно, преимущественно это будет дистанционная форма, но в ряде случаев мы рассматриваем (варианты – ред.), когда это будут не толпы, а одиночные беседы», - рассказал Садовничий.

По словам ректора, руководство вуза также собирается довести до конца проведение олимпиад. Если введенные ограничения на массовые мероприятия не снимут, заключительные этапы интеллектуальных соревнований планирую организовать в дистанционной форме.

«Что касается олимпиад, то заключительные этапы предполагают массовый приезд нескольких тысяч (участников – ред.). Пока мы отложили их на более поздние сроки. Попробуем их в основном провести в дистанционной форме. Но все-таки берем на себя обязательства олимпиады завершить и их результаты учесть, поскольку ребята участвовали в отборочных турах и хотят победить», - отметил Садовничий.

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