РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Управление по физической культуре и спорту администрации Балашихи предложили жителям округа в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации продолжать занятия физкультурой дома и выкладывать видеоролики со своими тренировками в Instagram, сообщается в Instagram-аккаунте управления.

«Коронавирус внес временные коррективы в нашу жизнь. Опасаясь за свое здоровье, люди стараются сводить к минимуму посещение общественных мест, а кто-то и вовсе вынужден сидеть дома на карантине. Однако, это не повод лениться и выпадать из тренировочного процесса. Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Мы предлагаем начинать утро с зарядки», - говорится в сообщении.

Жителям Балашихи предложили выкладывать видео с зарядкой дома с объяснением упражнений (это может быть семейная зарядка, так же можно подключить старшее поколение).

«Кто ее делает каждый день смогут показать свое мастерство, а кто еще нет - присоединяйтесь! Отмечайте наш аккаунт @sport_balashiha и ставьте хештег #назарядкустановись#коронавирусспортунепомеха #живуспортомдома. Ваши видео будут выкладываться у нас в сторис», - заключается в материале.

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