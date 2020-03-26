РИАМО - 26 мар. В Можайском городском округе появится памятник заседанию штаба Западного фронта 1941 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам в четверг ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

«За собственные средства Московский университет сооружает памятник, который посвящен выдающимся событиям в истории Великой Отечественной войны. В нашем доме отдыха «Красновидово» в Подмосковье состоялось заседание штаба Западного фронта в октябре 1941 года. На этом историческом заседании Жуков был назначен командующим Западным и резервным фронтом. Здесь были все представители ставки: Ворошилов, Булганин, Молотов», – сказал ректор.

По словам Садовничего, памятник будет выглядеть как огромная каска, под которой участники заседания штаба, выполненные в полный рост, принимают историческое решение об обороне Москвы.

«Это решение спасло и Москву, а, может быть, сыграло основную роль в нашей победе. <…> Ко Дню победы мы его (памятник – ред.) откроем. <…> Думаю, что это будет событие для всей страны», – отметил ректор МГУ.

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