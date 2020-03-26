РИАМО - 26 мар. Офисы продаж «Аэрофлота» в столице на улицах Петровка и Коровий Вал будут закрыты для посещения клиентов 26, 27 и 28 марта, сообщается на сайте авиакомпании.

«Работа офисов в таком режиме организована для оперативной обработки заявок, которые поступают в контакт-центр для возврата стоимости и переоформления билетов», — отмечается в материале.

Для личного посещения будут открыты офисы, которые находятся в аэропорту Шереметьево и по адресам: 1-я Тверская-Ямская, дом 32, улица Арбат, дом 10, Фрунзенская набережная, дом 4.

До 31 декабря 2020 года можно без штрафов вернуть или поменять билеты на рейсы, которые отменились в связи с распространением коронавируса.

Из-за увеличения сроков обмена и аннулирования билетов компания просит граждан не обращаться в контакт-центр с несрочными вопросами.

В связи с пандемией коронавируса с 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиационное сообщение с другими странами. Ограничения не коснутся рейсов для вывоза россиян из-за границы.

Всем, кто прибыл из-за рубежа, нужно соблюдать 14-дневный карантин, при недомоганиях вызвать врача на дом.

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