РИАМО - 26 мар. Свыше 50 гоголей и другие виды водоплавающих и околоводных птиц обнаружили орнитологи в западной части Верхнеяузского водно-болотного комплекса национального парка «Лосиный остров», говорится в сообщении пресс-службы парка.

Причиной раннего возвращения пернатых в этом году стала теплая зима и отсутствие снега.

«Сотрудники национального парка заранее подготовились к прилету птиц – пять домиков для гоголей они разместили на экологической тропе близ Лосиной биостанции, еще пять оборудуют в ближайшие дни. Также принято решение о размещении нескольких гоголятников недалеко от экологического центра «Торфопредприятие», – сказал директор национального парка «Лосиный остров» Рустам Якубов.

Гоголятники, которые развесили на деревьях около биостанции, хорошо видны у озера, где селезни начали ухаживания за самками, исполняя красивый ритуал. У селезней впечатляющее токование: самец, плавая с распущенным хвостом, откидывает голову с вытянутым клювом на спину, а затем резко выбрасывает ее вперед и вверх, поднимая фонтан брызг лапами. При этом селезень издает тонкий, дребезжащий звук.

Среди других видов птиц специалисты отметили крякву, хохлатую чернеть, красноголового нырка и лысуху. Появилась и озерная чайка – самый массовый летний обитатель Яузских болот.

Минувшая зима признана самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Отклонение от нормальной температуры в среднем составляло 8 градусов.