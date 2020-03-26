РИАМО - 26 мар. Рабочую группу по борьбе с коронавирусом могут создать на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, также в МОНИКИ могут начать обучение подмосковных врачей методам лечения коронавирусной ифнекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В четверг губернатор провел видеоконсилиум с главврачами больниц и инфекционистами. Темой обсуждения стало лечение коронавирусной инфекции и борьба с распространением патогена. Особое внимание Воробьев уделил подготовке медперсонала.
«МОНИКИ предложили создать на их базе рабочую группу по борьбе с коронавирусом, проводить консилиумы для обмена опытом и обучения врачей из разных больниц области. Вирус коварен. У всех болезнь проходит по-разному, из-за этого сложно выработать единый стандарт лечения. Поэтому важно рассказывать о каждой истории выздоровления», – написал Воробьев в Instagram.
Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 480 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев.
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