РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Дорожники отремонтируют участок дороги на улице Калужская в Подольске до 27 марта по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу, в которой отметил, что на улице Калужская образовалась яма, мешающая проезду.

«Сотрудники администрации округа осмотрели автомобильную дорогу по улице Калужской. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Временные меры по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены. Работы по асфальтированию горячим асфальтом будут выполнены до 27 марта», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.