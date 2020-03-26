РИАМО - 26 мар. На фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции возрос спрос на медицинские маски, в Воскресенске сразу несколько ателье запустили производство и реализацию защитных многоразовых масок, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Чтобы обеспечить себя этим элементарным предметом защиты, многие вспомнили из школьного курса уроки технологии и шьют их сами. В общеобразовательных учреждениях нашего округа онлайн проходят мастер–классы по изготовлению медицинских масок, например, вчера он проводился в гимназии №1», - отмечается в материале.

Ателье городского округа обеспечат местных жителей индивидуальными защитными масками. Каждый желающий может обратиться в учреждения и приобрести необходимое количество масок для себя и своих близких.

Обратиться можно в ателье «С иголочки» (улица Спартака, 22а; телефон: +7(903)229-14-03), «Трио» (улица Кагана, 17, 1 этаж, телефон: +7(917)520-92-72) и «Модистка» (улица Менделеева, 6, телефон: +7(926)169-21-41).

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