РИАМО - 26 мар. Грабитель в столичном районе Измайлово попытался взломать банкомат, но не довел свой умысел до конца из-за сработавшей сигнализации, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

С места преступления злоумышленнику удалось скрыться.

«На момент попытки вскрытия в банкомате находилось 2,8 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у следствия есть кадры с камеры видеонаблюдения, личность преступника устанавливается.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».