РИАМО - 26 мар. Около 1 тысячи инфекционных коек дополнительно развернут в подмосковных больницах для лечения больных с коронавирусом, также власти закупят новые аппараты ИВЛ и КТ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг губернатор провел видеоконсилиум с главврачами больниц и инфекционистами. Темой обсуждения стало лечение коронавирусной инфекции и борьба с распространением патогена.

«В области 41 случай заражения, десятки диагнозов – на подтверждении. Сейчас крайне важно усилить нашу систему здравоохранения, подготовиться к работе в новых условиях. В больницах региона есть 2240 инфекционных коек. Дополнительно развернем еще 1000, купим оборудование, в том числе, аппараты ИВЛ и КТ», - написал Воробьев в Instagram.

Губернатор напомнил, что с четверга в Подмосковье жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний карантин. Эта мера касается 1,1 миллиона человек.

«Им может понадобиться дополнительное внимание и медпомощь на дому. Прошу участковых врачей и скорую помощь внимательно следить за динамикой вызовов, не допускать критичных ситуаций», – добавил Воробьев.

Новый коронавирус Covid-19 начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря минувшего года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 480 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев.

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