РИАМО – 26 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что данная мера коснется вкладов,в которых более 1 миллиона рублей, а их менее 10% в России, сообщает Газета.Ru.

Президент России Владимир Путин 25 марта в своем обращении к нации сообщил об обложении налогом в 13% процентных доходов от вкладов суммой свыше 1 миллиона рублей в банках .

«Подавляющее большинство граждан, которые имеют счета в банках, имеют эти счета меньше 1 миллиона рублей. Граждане, которые имеют 1 миллион рублей и выше, я специально не буду называть цифру, но они исчисляются в нескольких процентах. И вот эти граждане не платили налоги. Это несправедливо. Учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены и будут объявлены, президент посчитал необходимым восстановить эту справедливость и подвергнуть налогообложению эти дивиденды», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также опроверг информацию, что вкладов свыше 1 миллиона рублей в российских банках больше 50%.