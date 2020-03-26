РИАМО - 26 мар. Подмосковные медики, которые лечат зараженных коронавирусом пациентов, будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Врачи, медсестры, санитары, которые лечат коронавирус, работают с огромной нагрузкой и риском для здоровья. Чтобы поддержать их, будем ежемесячно начислять выплаты. Врачам – плюс 50 тысяч рублей к зарплате, медсестрам и фельдшерам – плюс 30 тысяч, младшему медперсоналу – плюс 10 тысяч. Также мобилизуем все ресурсы, чтобы найти дополнительные средства защиты – маски, респираторы, защитные костюмы», - написал Воробьев в Instagram.

Губернатор также поблагодарил всех, кто сейчас работает в стационарах, лабораториях, аэропортах и борется с коронавирусом.

«Задача – сдержать пандемию. Придется принимать сложные и не всегда популярные решения. Возможно, идти на новые ограничения. Но я уверен: если каждый будет чувствовать свою ответственность, будет настроен на результат, вместе нам удастся остановить вирус», – заключил Воробьев.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 480 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев.

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