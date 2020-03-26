РИАМО - 26 мар. На сайте (www.openday.msu.ru) 29 марта состоится день открытых дверей Московского государственного университета в онлайн-формате, сообщил журналистам в четверг ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

«Московский университет проведет в воскресенье (29 марта - ред.) день открытых дверей дистанционно. <…> Все будет стандартно. Лекция ректора, вопросы. После окончания общей встречи начнутся дни открытых дверей на всех факультетах», – сказал Садовничий.

Ректор отметил, что встречи на факультетах, где деканы расскажут об обучении по той или иной специальности, будут также организованы в формате онлайн-коммуникации и пройдут с 12:45 до 16:00.

Ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей будут действовать в Москве с 28 марта по 5 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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