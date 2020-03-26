РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Более 860 сотрудников предприятий Балашихи перевели на удаленный режим работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На удаленную работу переводятся административные сотрудники, на производствах люди остаются на своих местах. На удаленный режим работы уже переведены 862 человека на предприятиях: «Акзо Нобель Декор», «Линде Газ», «Роквул», «345 механический завод» и другие», - сказал начальник управления экономического развития администрации Балашихи Филипп Науменко.

Он добавил, что по состоянию на четверг с повышенной температурой на предприятиях Балашихи никого не выявлено.

Ранее президент России Владимир Путин объявил с 28 марта по 5 апреля нерабочую неделю с сохранением заработной платы в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что все структуры жизнеобеспечения продолжат свою работу.

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