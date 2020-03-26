РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска разработал бронебойный патрон для незаметной стрельбы, сообщается на сайте предприятия.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Госкорпорации Ростех разработал патрон калибра 9 миллиметров с уменьшенной скоростью пули. Новый боеприпас способен пробивать бронежилеты 2-го класса защиты, сохраняя при этом повышенные показатели незаметности выстрела», - говорится в сообщении.

Существующие патроны, подходящие для ведения бесшумной стрельбы, не могут пробить бронежилет 2-го класса защиты из-за недостаточно высокой скорости полета пули – около 200-290 метров в секунду. С этой задачей справляются пули со скоростью более 400 метров в секунду, которые, в свою очередь, не позволяют вести бесшумный огонь. Новая разработка специалистов ЦНИИТОЧМАШ сочетает бесшумность и повышенную пробиваемость.

Пуля нового патрона пробивает бронежилет 2-го класса защиты, обеспечивая при этом бесшумность и беспламенность выстрела. Это достигается за счет того, что при создании патрона масса пули была увеличена, на переднем торце ее сердечника была добавлена режущая кромка, образованная двумя плоскими гранями.

Патроны были разработаны в рамках ОКР «Удав» к одноименному пистолету. Инновационные решения, примененные в патроне, обеспечили его признание изобретением – на новый боеприпас получен патент.