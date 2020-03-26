РИАМО - 26 мар. Территорию Выставки достижений народного хозяйства в Москве временно закроют для посетителей с 28 марта в целях профилактики распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».
«С 28 марта по 5 апреля 2020 года вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей. В связи с этим для посещения будет закрыта вся территория ВДНХ, включая строения и уличные пространства — аллеи, скверы, парк «Останкино» и другие объекты», — говорится в сообщении.
Об открытии территории ВДНХ сообщат на сайте vdnh.ru и на официальных страницах выставки в соцсетях.
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