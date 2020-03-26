РИАМО - 26 мар. Сбербанк открыл для всех желающих доступ к части учебных материалов в собственной Виртуальной школе, на дистанционном портале уже размещены полезные материалы, которые будут обновляться еженедельно, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«В новых условиях, связанных с переходом на удаленный формат работы, особенно актуальной стала возможность дистанционного обучения. Сбербанк предлагает технологические решения для обеспечения непрерывности процесса обучения не только в школьной, но и в профессиональной подготовке», - говорится в сообщении.

В открытой Виртуальной школе Сбербанка представлены:

• курсы и тренажеры по разным темам, затрагивающим развитие корпоративных, ролевых, цифровых и профессиональных компетенций;

• серия материалов проекта SberKnowledge (информационно-аналитического издания Корпоративного университета Сбербанка) о новых трендах в менеджменте, коммуникации и комплексном развитии личности;

• серия материалов от проекта EduTech (про лучшие практики в мире обучения) и «Пульс EduTech» (обзоры рынка образовательных технологий);

• видео и статьи современных российских ученых про значимые открытия в области когнитивистики, лингвистики, больших данных и так далее;

• результаты научных исследований, подготовленные в рамках совместного проекта Корпоративного университета и «ПостНауки»;

• видеозаписи выступлений ведущих руководителей Сбербанка и приглашенных спикеров.

Кроме того, Корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading открыл доступ для всех желающих к более чем 450 экземплярам краткого содержания популярных книг в формате аудио и текста. Книги будут доступны до 20 апреля 2020 года.

Все материалы открытой Виртуальной школы Сбербанка можно найти по ссылке. Пользователи, прошедшие все курсы до 1 мая, получат подтверждающий сертификат от Корпоративного университета Сбербанка.

Ранее Корпоративный университет Сбербанка открыл бесплатный доступ к новому курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками», который за неделю прошли более 7 тысяч человек.

Виртуальная школа – платформа для дистанционного обучения и развития сотрудников группы «Сбербанк», предоставляющая доступ к учебным материалам и образовательным программам Корпоративного университета Сбербанка.