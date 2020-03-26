РИАМО - 26 мар. В Московской области в зоне риска из-за распространения коронавирусной информации находятся порядка 9 тысяч человек, которые имеют хронические заболевания, им необходимо соблюдать режим самоизоляции, сообщила в четверг журналистам первый заместитель министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

«Порядка 9 тысяч человек, но это выборочно, это не все «хроники». Бывают же разные хронические заболевания, например, щитовидной железы. Это те, кто потенциально находятся в зоне риска, которых мы должны под наблюдением держать, те, которые состоят у нас на учете», - сказала Огнева.

Она отметила, что большинство людей с хроническими заболеваниями, которым необходима самоизоляция из-за короновируса, старше 65 лет.

Кроме того, она назвала перечень хронических заболеваний, которые входят в зону риска.

«Это прежде всего больные с сердечно-сосудистой патологией, больные имеющие хронические обструктивные заболевания легких. Понятно, что вирус начинает с катаральных явлений, вроде бы легкий, но развивается достаточно быстро. И самое большое опасение у нас – это развитие вирусной пневмонии», - добавила Огнева.

Ранее министр социальной защиты Московской области Ирина Фаевская напомнила, что при соблюдении самоизоляции жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями будет предоставлена разовая адресная соцпомощь в размере 3 тысячи рублей.

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