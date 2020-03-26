РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Сдать анализ на коронавирус в городском округе Мытищи можно в медицинской лаборатории «Гемотест» с четверга, сообщается на сайте медлаборатории.

«Услуга по диагностике вируса действует в двух московских отделениях, а также в шести городах Московской области: Мытищи, Дзержинский, Подольск, Балашиха, Красногорск, Одинцово. С 31 марта в этот список также добавится город Симферополь. Стоимость исследования составляет 1490 рублей, также необходимо оплатить взятие биоматериала в размере 410 рублей. Для выполнения теста используются ПЦР-системы производства научного центра «Вектор» Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

Анализ можно сдать с 11:00 до конца рабочего дня отделения. В это время пациенты с другими заказами приниматься не будут. Специальная подготовка к анализу не нужна, достаточно соблюдать общие правила.

«Биоматериал для исследования – мазок из ротоглотки. При заказе нужно будет предъявить паспорт: анонимно пройти тест нельзя. Процесс оформления заказа и сдачи анализа займет не больше 10 минут, но если вы хотите сократить время пребывания в лабораторном отделении, оформите предзаказ. Результаты исследования будут готовы в течение 2 дней, их можно будет получить по электронной почте или в личном кабинете на сайте», - отмечается в материале.

В Мытищах сдать тест на коронавирус можно в отделении «Гемотеста» по адресу: улица Веры Волошиной, дом №46, график работы 11:00–17:30.

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