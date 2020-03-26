РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В Московском АСЦ «Почты России» в микрорайоне Львовский Подольска в одной из посылок после хлопка выявили предметы, похожие на патроны, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы «Почты России».

По информации ряда СМИ, светошумовая граната разорвалась на сортировочном пункте «Почты России» в Подольске. В четверг утром хлопок произошел в одной из посылок в сортировочном пункте в микрорайоне Львовский.

«В ходе проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности «Почты России» выявили почтовое отправление с предметами, конструктивно похожими на патроны. Почтовое отправление сразу же было задержано. Согласно инструкции на место были вызваны экстренные службы. Посылка вместе с содержимым была передана в правоохранительные органы. На процесс обработки и доставки почтовых отправлений происшествие никак не повлияло, пострадавших нет», - сказала представитель пресс-службы «Почты России».

По ее словам, из-за хлопка работа логистического центра не прерывалась. Сотрудница пресс-службы напомнила, что в пределах Российской Федерации согласно 176-ФЗ «О почтовой связи» не допускаются к пересылке любые виды оружия, включая электрошокеры и искровые разрядники, части оружия, взрывные устройства, наркотические вещества, денежные знаки, скоропортящиеся продукты и другое.