РИАМО - 26 мар. Дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, которые ввели в Москве, являются беспрецедентными мерами безопасности в истории города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей будут действовать в столице с 28 марта по 5 апреля. Работу приостанавливают рестораны, кафе, клубы, учреждения торговли, культурные заведения. Исключение составят аптеки и продуктовые магазины.

«Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но – поверьте – они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Кроме того, мэр обратился к жителям других регионов с просьбой временно не приезжать в Москву в связи со сложившейся ситуацией.

«Я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», – заключил градоначальник.

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