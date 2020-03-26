РИАМО - 26 мар. В Московском государственном университете имени Ломоносова создали волонтерский корпус для оказания помощи пожилым сотрудникам вуза в период обязательной самоизоляции из-за коронавируса, сообщил журналистам в четверг ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Нами создан корпус волонтеров. Около 300 студентов оказывают помощь по специальным спискам пожилым людям, преподавателям в доставке продуктов, лекарств. И ведут работу по разъяснению ситуации и советам», - сказал Садовничий.

Он отметил, что работой волонтерского корпуса охвачены все 10 тысяч сотрудников вуза и ученых.

С четверга в Москве действует трехнедельный карантин для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции продлится по 14 апреля.

Кроме того, ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими. В связи с этим МГУ отправили на каникулы.

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