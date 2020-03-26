РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Курс бесплатных видеотренировок для домашнего занятия физкультурой предложили жителям спортивные учреждения подмосковного Красногорска, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.
«Проект «Красногорский спорт дома» стартовал в горокруге. «Зоркий» подготовил курс видеотренировок на время закрытия спортивных объектов», - говорится в сообщении.
Онлайн-упражнения доступны в Instagram-аккаунте и группе в соцсети «ВКонтакте» управления по физкультуре и спорту.
«Мы хотим, чтобы ребята не сидели за гаджетами, выходили на площадки, где нет скопления людей и проводили индивидуальные занятия», - сказал главный тренер ФК «Зоркий-Красногорск» Алексей Медведев.
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