View this post on Instagram

Прекрасная Ольга @Olgapolukarova представляет вам отличный вариант разминки. ⠀ Очень важно хорошо разогреть суставы перед любой тренировкой! Эта разминка не займёт у вас много времени, тем не менее очень важно не спешить при выполнении данного комплекса и тщательно разминать мышцы и суставы во избежании получения травм во время самой тренировки. ⠀ ❕Записывайте видео, как тренируетесь в домашних условиях вы, отмечайте нас, ставьте хэштег #КрасногорскийСпорт и мы поделимся вашей тренировкой со всеми любителями спорта Красногорска в нашем профиле. ⠀ #живуспортомдома @gdesport #спортКрасногорск #спортивныйгород #Красногорск