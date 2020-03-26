РИАМО – 26 мар. ГИБДД России отменяет штрафы за несвоевременную регистрацию автомобилей, такую меру поддержки вводят для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.

«Санкции не будут применяться некоторое время к водителем, которые нарушили сроки регистрации своих транспортных средств», - говорится в материале.

Все государственные услуги во время пандемии будут осуществляться при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев заражения.

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