РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В четверг жители одного из домов по улице Плещеевская в Подольске временно остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с прорывом на теплотрассе в четверг отключено отопление и горячее водоснабжение потребителям по адресу: улица Плещеевская, дом 56Б», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.