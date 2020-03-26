РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске частная лаборатория начала делать тесты на коронавирусную инфекцию, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Лаборатория «Гемотест» с 26 марта запустила тестирование на коронавирус. Сдать биоматериал на анализ в Подольске можно по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, дом №16. Время приема общего биоматериала - с 07:00 до 10:30, время приема биоматериала на COVID-19 - с 11:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Стоимость анализа составит 1 490 рублей, взятие биоматериала - 410 рублей. Для заказа исследования пациенту необходимо предъявить паспорт, срок исполнения исследования - до двух дней.

Клинические симптомы COVID-19: повышение температуры (>90%); сухой кашель, реже с небольшим количеством мокроты (80%); одышка; боль в мышцах, низкая работоспособность, высокая утомляемость (44%); чувство заложенности в грудной клетке (>20%).

Специальной подготовки к исследованию не требуется. Материал для исследования - соскоб клеток носоглотки и ротоглотки.

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