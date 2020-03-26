РИАМО - 26 мар. Из общежития МГУ уехали около половины студентов для защиты от распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам в четверг ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

«У нас около 15 тысяч ребят живет в общежитии. <...> Я обратился к студентам, чтобы они, по возможности, уехали домой. <...> Треть, а может уже около половины уехали по местам своего жительства. Они выполняют все те рекомендации, которые мы просим», – сказал Садовничий.

Ректор благодарил студентов, которые откликнулись на просьбу руководства вуза, а также отметил, что оставшиеся в общежитие продолжают жить в привычной обстановке.

«Для оставшихся в общежитии ребят работают все службы. Они живут в обычном режиме и занимаются дистанционно», – отметил Садовничий.

Она также подчеркнул, что университет помогает своим студентам компенсировать затраты на поездку домой и возвращение в столицу.

С 28 марта по 5 апреля в Москве вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Работу приостанавливают рестораны, кафе, бары, за исключением служб доставки. Прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Также будут закрыты культурные учреждения.

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