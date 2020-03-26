РИАМО - 26 мар. В столице с четверга закрыли для посетителей парк Горького и его территории - «Музеон» и Нескучный сад, данные меры были приняты для нераспространения коронавируса, сообщается на сайте парка.

«Уважаемые посетители! Мы внимательно следим за новостями и ситуацией в Москве и в мире, связанной с распространением коронавируса. Парк Горького предпринял все необходимые меры по предотвращению распространения этой инфекции. Однако настал тот момент, когда необходимо закрыть парк, чтобы защитить вас – наших посетителей и снизить уровень угрозы для вашего здоровья», - говорится в сообщении.

Также закрыты территории парка – «Партер», Нескучный сад, «Музеон» и Воробьевы горы. Кроме того, временно не работают «Зеленая школа», музей парка, смотровая площадка, сувенирный магазин, лекторий и остальные учреждения. В парке отменили все развлекательные мероприятия.

О возобновлении работы парк сообщит отдельно в своих социальных сетях и на официальном сайте.

Всего в столице по указу мэра Москвы будут закрыты семь парковых территорий и музеев для посещения с 28 марта по 5 апреля. Речь идет о ВДНХ, парке Горького, музее-заповеднике «Царицыно», музее-заповеднике «Коломенское», парке «Зарядье», музее-усадьбе «Кусково», парке культуры и отдыха «Сокольники».

Парк «Зарядье» и парк Горького приняли решение о закрытии своих территорий досрочно.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев заражения Covid-2019, в столице - 546. В Москве вводят меры по предотвращению распространения заболевания: будут закрыты кафе и рестораны, салоны красоты, бани, часть магазинов. Школьников перевели на домашнее обучение, а пожилым жителям рекомендовали соблюдать карантин и не выходить из дома.

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