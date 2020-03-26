РИАМО - 26 мар. В России планируется ввести штрафы для граждан, которые будут нарушать режим самоизоляции для противодействия распространению коронавируса, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания кабмина в четверг.

«К сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья. Именно поэтому мы вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила», – сказал Мишустин.

По его словам, штрафовать будут как граждан, так и должностных, и юридических лиц.

Накануне президент России Владимир Путин в телеобращении к нации заявил о необходимости принять ряд социальных и экономических мер на время эпидемии коронавируса. В частности, с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет выходная неделя с сохранением заработной платы.

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