РИАМО – 26 мар. Врач-эпилептолог Василий Генералов рассказал о том, как правильно стоит вести себя, если у человека рядом вдруг случился эпилептический приступ, сообщает Nation News.

Накануне ученые сообщили об обнаружении гена эпилепсии. Генералов подчеркнул, что эта болезнь может проявиться в любом возрасте, и она намного сложнее, чем многие думают.

«Судороги могут начаться с рождения, а могут появиться в самом позднем возрасте, по-разному бывает. Это не инфекционное заболевание, заразиться им нельзя», — сказал врач.

По мнению специалистов, причин эпилепсии гораздо больше, чем признает классификация. Болезнь может начаться после инфекционных процессов, интоксикации, инфекции. Поэтому врачи должны не просто лечить противосудорожными препаратами, а установить настоящие причины этого заболевания. И только после этого можно будет избавиться от противосудорожной терапии.

Генералов отметил, что раньше взрослые принимали пожизненно лекарства, а сейчас врачи уже не смотрят на ситуацию так пессимистично. Эпилептолог также рассказал, как нужно действовать, если у человека рядом случился приступ эпилепсии.

«Первая помощь, к сожалению, оказывается неправильно. Во время приступа сжимать насильно рот, вытаскивать язык ни в коем случае нельзя. Нужно просто ждать, пока он закончится. Если приступ длится больше пяти минут, не проходит самостоятельно, необходимо вызывать врачей, чтобы уколоть противосудорожный укол. К счастью, большинство приступов проходят сами», — резюмировал врач.

Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов. Эпилепсией болеют не только люди, но и другие млекопитающие, например, собаки, кошки и мыши.