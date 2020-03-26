РИАМО - 26 мар. Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы устранили последствия обрушения строящегося моста на улице Тестовская в Центральном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел на улице Тестовская, дом 11, где обрушился строящийся к зданию мост. При транспортировке металлической конструкции также было задето остекление здания транспортно-пересадочного узла МЦК «Деловой центр».

«Оперативно прибывшая на место дежурная смена пожарно-спасательного отряда №207 совместно с «МосОтрядом 90» с помощью специального оборудования и автокрана устранили последствия обрушения», – говорится в сообщении.

МЦК функционирует в штатном режиме. Несущие конструкции не повреждены, пострадавших в результате происшествия нет.