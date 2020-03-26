РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Огнеборцы ликвидировали возгорание в цехе по переработке вторсырья в микрорайоне Ново-Сырово Подольска, пострадавших нет, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«26 марта в 08:59 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о пожаре в цехе по переработке вторсырья по адресу: улица Вишневая, дом №9. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны Подольского ПСГ. По прибытии на место было установлено, что произошло загорание на ленте конвейера по подаче бумаги в пресс», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 9:23 пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров, а в 10:04 - ликвидировать возгорание. Пострадавших при пожаре нет.