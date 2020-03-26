РИАМО-26 мар. В связи с переносом даты общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России, 22 апреля будет рабочим днем, сообщает kp.ru.

Перенос голосования связан с угрозой распространения коронавируса. Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что главное – это жизнь, здоровье и безопасность граждан, и именно поэтому было принято решение о переносе даты голосования по Конституции.

«Да», – ответил заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о рабочем дне 22 апреля.

25 марта в своем обращении к россиянам Путин сообщил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавируса. Президент не назвал новой даты голосования, но уточнил, что решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Он также добавил, что неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства профессий объявлена нерабочей.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах.