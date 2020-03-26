РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Сотрудники МВД городского округа Мытищи призывают жителей округа внимательно относиться к информации, опубликованной в интернете и мессенджерах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

«Внимание, жители городского округа Мытищи. Распространяемая в мессенджерах и сети Интернет информация не соответствует действительности. МУ МВД России «Мытищинское» призывает граждан, внимательно относиться к публикуемой информации в сети Интернет и мессенджерах, ориентироваться на официальные источники», - отмечается в материале.

За распространение в СМИ и в сети интернет заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.